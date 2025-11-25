Credencial INAPAM da buenas noticias a adultos mayores; este es el nuevo servicio GRATUITO en temporada de frío

La temporada de frío finalmente ha llegado al país y, gracias a la llegada del Frente Frío 16, muchos estados de la República Mexicana han sucumbido ante las bajas temperaturas. Ante ello, la Credencial INAPAM ha lanzado excelentes noticias para los adultos de la tercera edad en México.

La Credencial INAPAM no es más que una tarjeta que le brinda una serie de ofertas y descuentos a los adultos mayores que viven en la República Mexicana. En ese sentido, el portal Terra reveló que la organización lanzó un nuevo servicio completamente gratuito para quienes forman parte del centro del país.

¿Qué nuevo servicio lanzó la Credencial INAPAM en temporada de frío?

El nuevo servicio gratis que la Credencial INAPAM anunció está en la Ciudad de México, y es el Centro de Atención Integral (CAI) de Universidad, un espacio en donde los adultos de la tercera edad podrán recibir consultas totalmente gratuitas en distintas especialidades como la medicina general, psicología, audiología, dermatología y geriatría, por citar algunos ejemplos.

Si necesitas acudir a alguna de estas consultas debido a un periodo de dificultad de salud por la temporada de frío, lo único que tienes que presentar es tu Credencial INAPAM al momento de presentarte en Avenida Universidad número 150, en la colonia Narvarte dentro de la Alcaldía Benito Juárez.

El turno matutino para las citas es de 8 de la mañana a 12 de la tarde, mientras que el turno vespertino es de las 3 de la tarde a las 7:30 de la noche. Recuerda que este servicio forma parte de las medidas preventivas que el INAPAM ha implementado para los adultos mayores en esta época de frío.

¿La Credencial INAPAM seguirá vigente en 2026?

Son muchas las dudas que hay en torno a si la vigencia de la Credencial INAPAM se mantendrá durante todo el 2026 tal y como ha ocurrido en estos últimos años. Dicho lo anterior, vale decir que hasta el momento no existe información respecto a la cancelación de esta tarjeta, por lo que se recomienda esperar nueva información de parte de las autoridades.