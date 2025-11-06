SEP: ¿Cuándo es la primera entrega de boletas? Revelan la FECHA exacta

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de su calendario escolar 2025 - 2026, ha revelado detalles en torno a la fecha exacta en la que se dará la primera entrega de boletas. Prepárate, pues estas se entregarán antes de las vacaciones de diciembre, también conocidas como vacaciones de navidad.

La primera etapa del ciclo escolar 2025 - 2026 está por terminar y, por ende, las y los maestros afiliados a la SEP se dicen listos para hacer la entrega de boletas de este curso, la cual será fundamental para que los padres de familia analicen cómo le ha ido a sus hijos a lo largo de estos meses.

¿Cuándo será la primera entrega de boletas, según la SEP?

La SEP ya tiene establecidas las fechas para la entrega de boletas y, como era de esperarse, estas aplicarán para las y los estudiantes de primaria y secundaria, mismas que comenzarán durante los últimos días de noviembre del 2025; es decir, antes del arribo del último mes del año.

El calendario de la Secretaría de Educación Pública establece que las fechas para la primera entrega de boletas será el lunes 24, martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de noviembre. Cabe recordar que el viernes 28 no habrá clases debido a la Junta de Consejo Técnico escolar, motivo por el cual esta semana será fundamental para los alumnos de nivel básico en el país.

Una vez conocidas las fechas establecidas, debes tener en cuenta que cada colegio definirá, de manera individual, el día y la hora exactas para su entrega, por lo que lo más recomendable es asistir a las aulas para conocer más detalles al respecto de lo que se espera en estos días.

¿Cuándo inician las vacaciones de invierno de la SEP?

Las vacaciones de invierno están cada vez más cerca, pues el calendario de la SEP establece que estas comenzarán el 22 de diciembre. Vale decir que este mes del año no cuenta con puentes, por lo que este periodo vacacional será el último que vivirán antes del cierre del año.