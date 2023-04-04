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FOTOS | "Shakira, eres claramente bienvenida a Miami", así recibieron a la colombiana en EE.UU.

Un miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos da calurosa bienvenida a la barranquillera.

Por: Maribel Velázquez

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