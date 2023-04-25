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FOTOS | ¿Maluma fue una de las causas por las que Shakira y Piqué se separaron?

Shakira y Maluma colaboraron un par de veces, ¡pero Piqué no lo soportaba! Pensaba que la colombiana lo engañaba con él. Te contamos los detalles.

Por: Ana Patricia Pérez

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