Shakira hace íntimas confesiones sobre su relación con Piqué.

La novela de Gerard Piqué y Shakira no tiene final, aunque anunciaron su separación hace poco más de un año. Recientemente, salieron a la luz algunas declaraciones que la barranquillera hizo, hace cuatro años, sobre su residencia en Barcelona, España, así como de sus inicios de su relación.

La cantante colombiana tiene un fuerte problema con fisco español, donde la acusan de un supuesto fraude de 14,5 millones de euros y, ahora que su juicio está cerca, el diario El País tuvo acceso a algunas declaraciones que la intérprete de “TQG” y “Acróstico” dio en el 2019 ante un jurado español.

¿Qué reveló Shakira sobre su relación con Gerard Piqué? El diario español reveló que tuvo acceso a las declaraciones de Shakira, donde habló de los románticos momentos que vivió cuando inició su relación con el exfutbolista del Barcelona.

De igual forma, la colombiana ha tratado por todos los medios posibles de convencer a los jueces de que no residió en España de forma estable hasta el 2015, por lo que no podía ser considerada como residente del país ibérico. En dichos argumentos salió a relucir su relación con Gerard Piqué, con quien tenía una romance, pero no tan sólido.

Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad. He viajado a un ritmo ten inmenso que he llegado a estar en tres países en un mismo día. Es uno de los precios más altos que he tenido que pagar por mi carrera. Esos años la estaba rompiendo a nivel mundial con mi música. Estaba en todos lados, vivía en un avión más que cualquier piloto

Empiezo a salir con él y, si tengo un poco de tiempo libre, prefiero ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme a mi ex. Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard. Entonces, por apaciguar un poco los celos de Gerard, que eran naturales porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes y las heridas con mi anterior pareja estaban abiertas

Estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marrakech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida. No sé si la Agencia Tributaria me lo habría computado como un día en España

Shakira aseguró que realmente empezó a vivir en España. hasta 2015, a pesar de que su primer hijo, Milan, nació en 2013. Además de esto, la vida de la expareja se vio marcada por la distancia, debido a sus respectivos compromisos. Fue hasta el nacimiento de Sasha en 2015, cuando la pareja comenzó a vivir una vida más estable en Barcelona.