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FOTOS | "Después de probar a un morenito, no quiero a ningún blanquito. ¡Eso dijo Shakira!

El paparazzi español Jordi Martin, aseguró que Shakira sí tiene una relación con el británico Lewis Hamilton, ¡y que hay pasión! Te contamos los detalles en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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