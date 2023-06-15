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FOTOS | Sale a relucir el nombre del Cupido entre Shakira y Hamilton.

Varios pilotos “corrieron” por Shakira, pero solo uno parece haber llegado a la meta. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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