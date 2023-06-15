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FOTOS | ¡Gerard Piqué le rogó a Shakira y ella no accedió a nada!

El hermano de Piqué está por casarse, por lo que le rogó a Shakira que dejara que sus hijos se quedaran más tiempo con él, ¡y ella dijo que no! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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