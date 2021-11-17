¿Cuáles son los signos más mentirosos del 2021?

En este 2021 que está por terminar, hay tres signos zodiacales que son considerados como los más mentirosos de todos. Se trata de Leo, Géminis y Escorpio.

Aunque no es que todos los nacidos bajo estos signos sean personas de las cuales desconfiar, la astrología nos indica que algunos podrían tener esta característica más marcada, así que ponte muy alerta cuando te toque convivir con ellos.

Leo

Son los reyes de las mentiras, pues según los expertos en astrología, además tienden a ser sumamente vanidosos y arrogantes. Por lo anterior, los Leo son capaces de todo con tal de mantener una imagen perfecta.

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Géminis

Se trata de seres multifacéticos que tienen una dualidad, lo cual los hace tener una mente muy compleja a la hora de adaptarse a diferentes situaciones y personas. Tienen dos caras, así que a veces ni ellos mismos se entienden y llegan a mentir.

Escorpio

Son capaces de construir mentiras perfectas en torno a su vida personal, estudios o trabajo. Para generar misterio son capaces de crear historias con tal de atraer la curiosidad de otros individuos en sus vidas.

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