Silvia Pinal regresó a su casa tras 10 días internada en el hospital
Este fin de semana, Silvia Pinal salió del hospital tras pasar 10 días internada, regresó a su casa, donde la seguirán atendiendo con los cuidados necesarios.
Silvia Pinal pasó 10 días hospitalizada tras complicarse un cuadro de influenza que presentó hace unos días. Por su parte, Alejandra Guzmán se alegró de tener de nuevo en casa a su madre con los cuidados necesarios. Junto a Luis Enrique, ambas recibieron la entrada del Año Nuevo.