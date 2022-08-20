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FOTOS | ¿Quién fue eliminado de Survivor México el 20 de agosto 2022?

Halcones y Jaguares se enfrentaron por el tótem de inmunidad grupal. Gabo Cuevas es eliminado de Survivor México al no poder superar el duelo de extinción.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” puso en disputa el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Jaguares desean ganar para librarse de la extinción en Survivor México 2022.
Los Otros solamente atestiguan el juego de Survivor México 2022.
Halcones no quieren perder a más integrantes en Survivor México 2022.
En equipos de tres integrantes tenían que maniobrar el péndulo de Survivor México 2022.
Tenían que trasladar los tótems hasta el otro extremo en Survivor México 2022.
La tribu que consiguiera 5 calaveras ganaba el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Halcones tomaron la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Todo puede suceder en Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó el segundo tótem de inmunidad grupal en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al concejo tribal de Survivor México 2022.
Los Otros se libran de nominar a un integrante en Survivor México 2022.
David no tuvo que hacer uso del collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar tenía que votar para mandar a dos integrantes a extinción en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al conteo de votos en Survivor México 2022.
Jacky se sorprendió cuando nombraron a Gabo para la extinción de Survivor México 2022.
Gabo acumuló cinco votos durante el concejo tribal de Survivor México 2022.
Halcones sorprendidos por el comentario de Jacky en Survivor México 2022.
“Warrior” les recordó que sus acciones buenas o malas son su responsabilidad en Survivor México 2022.
Intenso concejo tribal en Survivor México 2022.
Warrior inició al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Gabo se sinceró pues tuvo sentimientos encontrados en Survivor México 2022.
Los Otros apoyaron a Halcones en Survivor México 2022.
Por decisión de la mayoría, Cathe fue al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Jaguares mandaron a tres integrantes a la extinción de Survivor México 2022.
Santi fue el primero en librarse de la extinción en Survivor México 2022.
Gabo no quiere ser eliminado de Survivor México 2022.
Concentración de David Ortega en Survivor México 2022.
Cathe defiende su permanencia en Survivor México 2022.
Gabo Cuevas es eliminado de Survivor México 2022.
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“Warrior” puso en disputa el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Jaguares desean ganar para librarse de la extinción en Survivor México 2022.
Los Otros solamente atestiguan el juego de Survivor México 2022.
Halcones no quieren perder a más integrantes en Survivor México 2022.
En equipos de tres integrantes tenían que maniobrar el péndulo de Survivor México 2022.
Tenían que trasladar los tótems hasta el otro extremo en Survivor México 2022.
La tribu que consiguiera 5 calaveras ganaba el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Halcones tomaron la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Todo puede suceder en Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó el segundo tótem de inmunidad grupal en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al concejo tribal de Survivor México 2022.
Los Otros se libran de nominar a un integrante en Survivor México 2022.
David no tuvo que hacer uso del collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar tenía que votar para mandar a dos integrantes a extinción en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al conteo de votos en Survivor México 2022.
Jacky se sorprendió cuando nombraron a Gabo para la extinción de Survivor México 2022.
Gabo acumuló cinco votos durante el concejo tribal de Survivor México 2022.
Halcones sorprendidos por el comentario de Jacky en Survivor México 2022.
“Warrior” les recordó que sus acciones buenas o malas son su responsabilidad en Survivor México 2022.
Intenso concejo tribal en Survivor México 2022.
Warrior inició al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Gabo se sinceró pues tuvo sentimientos encontrados en Survivor México 2022.
Los Otros apoyaron a Halcones en Survivor México 2022.
Por decisión de la mayoría, Cathe fue al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Jaguares mandaron a tres integrantes a la extinción de Survivor México 2022.
Santi fue el primero en librarse de la extinción en Survivor México 2022.
Gabo no quiere ser eliminado de Survivor México 2022.
Concentración de David Ortega en Survivor México 2022.
Cathe defiende su permanencia en Survivor México 2022.
Gabo Cuevas es eliminado de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Jaguares desean ganar para librarse de la extinción en Survivor México 2022.
Los Otros solamente atestiguan el juego de Survivor México 2022.
Halcones no quieren perder a más integrantes en Survivor México 2022.
En equipos de tres integrantes tenían que maniobrar el péndulo de Survivor México 2022.
Tenían que trasladar los tótems hasta el otro extremo en Survivor México 2022.
La tribu que consiguiera 5 calaveras ganaba el tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Halcones tomaron la delantera en el marcador de Survivor México 2022.
Todo puede suceder en Survivor México 2022.
La tribu Halcón ganó el segundo tótem de inmunidad grupal en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al concejo tribal de Survivor México 2022.
Los Otros se libran de nominar a un integrante en Survivor México 2022.
David no tuvo que hacer uso del collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
La tribu Jaguar tenía que votar para mandar a dos integrantes a extinción en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al conteo de votos en Survivor México 2022.
Jacky se sorprendió cuando nombraron a Gabo para la extinción de Survivor México 2022.
Gabo acumuló cinco votos durante el concejo tribal de Survivor México 2022.
Halcones sorprendidos por el comentario de Jacky en Survivor México 2022.
“Warrior” les recordó que sus acciones buenas o malas son su responsabilidad en Survivor México 2022.
Intenso concejo tribal en Survivor México 2022.
Warrior inició al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Gabo se sinceró pues tuvo sentimientos encontrados en Survivor México 2022.
Los Otros apoyaron a Halcones en Survivor México 2022.
Por decisión de la mayoría, Cathe fue al duelo de extinción en Survivor México 2022.
Jaguares mandaron a tres integrantes a la extinción de Survivor México 2022.
Santi fue el primero en librarse de la extinción en Survivor México 2022.
Gabo no quiere ser eliminado de Survivor México 2022.
Concentración de David Ortega en Survivor México 2022.
Cathe defiende su permanencia en Survivor México 2022.
Gabo Cuevas es eliminado de Survivor México 2022.

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