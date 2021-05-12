FOTOS: Equilibrio, destreza, velocidad y premios en Survivor México.

Tras la salida de Brissia, Pablo Martí expresó en el refugio de la tribu Halcón que siente que algunos integrantes estarían mejor con la tribu Jaguar. Bárbara Falconi asegura que demostró ser mejor sin el apoyo de sus compañeros.

La tensión en la tribu Jaguar se hizo presente con una disputa entre Cyntia González y Alejandra Toussaint ya que Alejandra asegura que Dennis Arana hizo berrinche porque no perdieron el juego por el tótem de inmunidad grupal de Survivor México.

Quizá te pueda interesar: Cyntia González y Alejandra Toussaint protagonizaron enfrentamiento.

Carlos Guerrero ‘Warrior’ reunió a los sobrevivientes de ambas tribus para enfrentarlos al juego por los suministros de Survivor México. Un arduo juego por parejas por deliciosos suministros en Survivor México.

La tribu Jaguar derrotó a la tribu Halcón con un aplastante marcador de ocho calaveras contra dos y se hacen acreedores de papas, berenjenas, mayonesa, salsa de tomate y un kilogramo de pasta.

Quizá te pueda interesar: Trepidante juego en parejas por los suministros de Survivor México.

Conflicto con Fernando, nuevo integrante de la tribu Halcón de Survivor México.

Gary Centeno criticó la falta de competitividad de Fernando al celebrar antes de tiempo. Paco Pizaña reveló ante cámaras que está harto de perder y propone que se evalúe la efectividad y estadística.

Pablo Martí tuvo conflicto con Jorge Ortín y con Memo Dorantes debido a que no trajeron buena madera para la fogata. Dennis Arana confesó que ha tenido ataques de ansiedad y depresión por la pérdida de su papá, Kristal Silva le aconseja que su salud es lo primero.

Quizá te pueda interesar: Obstáculos, balance y coordinación por recompensa de Survivor México.

Jaguares derrota a Halcones y se quedan con la cama king size para el refugio. Una reñida competencia puso a prueba la velocidad, concentración, balance y coordinación de los sobrevivientes.

Dennis Arana decide abandonar Survivor México durante el concejo tribal de Survivor México.

Al llegar al refugio de la tribu Jaguar, Dennis Arana rompe en llanto por no sumar punto y confiesa que no se ha sentido bien. Carlos Guerrero ‘Warrior’ llamó a los sobrevivientes a un concejo de emergencia en el que se determinó que Dennis Arana abandona Survivor México 2021.

