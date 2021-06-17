FOTOS: Trepidante juego por equipos con los ojos vendados en Survivor.

Los sobrevivientes de la tribu Halcón regresan victoriosos con el equipamiento de supervivencia que adquirieron en el juego anterior. Sargento Rap reveló ante cámaras que mantuvieron buenas vibras pese haber perdido los suministros, ganaron almohadas y sacos de dormir.

Cyntia González corre riesgo de ser derrocada por Paco Pizaña.

Alejandra Toussaint apoya el plan de Gary Centeno y Paco Pizaña al querer quitarle la capitanía a Cyntia González. La tribu Jaguar ha notado que han tenido el mismo número de victorias y derrotas frente a los Halcones.

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Fernando Vélez, Jorge Ortín y Bárbara Falconi estuvieron atentos a la sugerencia de Paco, pues ha notado que existe una alianza con Julio Barraza. Paco se propone como capitán para quitar a Cyntia y arruinar su jugada pero a su vez mandarán a Alejandra Toussaint como nueva capitana.

Halcones y Jaguares se enfrentaron a un aguerrido duelo por equipos donde la principal condición fue que un compañero tenía tapados los ojos y debía seguir las instrucciones de sus demás compañeros.

Tras un emocionante juego juego en las tierras de Survivor México, finalmente la tribu Halcón logró conseguir el triunfo y disfrutó de cinco deliciosos hot cakes con una refrescante malteada.

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Julio Barraza confesó que ama los postres y reveló ante cámaras que cuando él salga de Survivor México pide que lo reciban con una canasta llena de dulces, chocolates y postres. Paco Pizaña pide que relajen los ánimos en la banca pues se siente mala vibra si van perdiendo y pelean.

Los sobrevivientes de Survivor México no imaginaban la recompensa.

Carlos Guerrero ‘Warrior’ presentó un refrigerador con basta despensa como recompensa para aquella tribu ganadora. Jaguares y Halcones se enfrentaron en un trepidante duelo de velocidad y estrategia.

La tribu Halcón vivió un enfrentamiento sumamente cardiaco, finalmente logró derrotar a la tribu Jaguar y disfrutará de una semana completa con un refrigerador repleto de suministros nunca antes vistos en Survivor México.

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