Survivor México: Cyntia planea estrategia contra Sargento; él responde.

Emociones confusas, alegría, nerviosismo y traiciones se viven en la última semana de Survivor México, misma que está por comenzar. Y es que muy pronto se presentarán las primeras eliminaciones antes de la gran final que se llevará a cabo el próximo domingo.

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Recordemos que, al concluir el último Juego de Extinción, Alejandra Toussaint fue la participante que abandonó la competencia luego de que Niebla, entonces ganadora del Collar de Inmunidad, la señaló como tercera sentenciada, situación que la hizo enfrentarse a dos grandes compañeros.

Sin embargo, días antes de las votaciones, las chicas llegaron a un acuerdo de protegerse todas, excepto Alejandra.

Cyntia organiza complot contra Sargento

Ahora es la chef, Cyntia González, una de las supervivientes más fuertes del reality y la más querida, quien se adelanta a los hechos y antes de ver su lugar en riesgo ejecutará un plan cuya víctima es Sargento, otro de los contendientes más hábiles.

Cyntia está haciendo una estrategia para deshacerse del rapero, que, según sus observaciones, es el principal enemigo del grupo.

Las estrategias cambian completamente y siento que el que nos puede dar más batalla si la decisión es por votos es Sargento

Así se escucha mencionar a Cyntia en el avance de este jueves mientras habla con Niebla, Adianez y Julio, concursantes que probablemente se unan a su idea.

Con cuatro competidores en contra, es posible que Sargento sea de los siguientes en enfrentar las justas eliminatorias, pero eso es algo que lo mantiene despreocupado ya que señala no temerle a nadie.

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