Quién es Avril Andrade, sobreviviente de Survivor México La Reliquia en Llamas que busca la gloria

La espera terminó: Survivor México La Reliquia en Llamas arrancó su temporada 2026 con 16 sobrevivientes dispuestos a darlo todo con tal de llegar a la Gran Final y llevarse el premio de dos millones de pesos, ¿pero quién es y qué hace Avril Andrade, la joven que apareció en el estreno como una de las últimas confirmaciones de la lista oficial de "Warrior"?

¿Quién es Avril Andrade, sobreviviente de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Nacida el 28 de abril del 2007 en Colima Avril Andrade, a quien encuentras en redes sociales como @le_andraderm, es una joven de 19 años que combina su trabajo como comerciante en un tianguis con sus grandes pasiones: el deporte.

La disciplina y la superación forman parte de los pilares de Avril Andrade, quien a pesar de ser una de las sobrevivientes más jóvenes de La Reliquia en Llamas llega dispuesta a enfrentar cada reto, desafío y circuito con determinación.

Fan declarada de Survivor México y admiradora de Esmeralda Zamora, Avril encontró en este reality extremo una fuente de inspiración, y ahora que tiene la oportunidad de escribir su propia historia como sobreviviente se encuentra motivada por demostrar hasta dónde puede llegar.

Para Avril Survivor México La Reliquia en Llamas, más que una competencia, es una oportunidad de oro para descubrir una nueva versión de sí misma y dejar claro que nunca hay que rendirse.

La colimense se define como una mujer fuerte, ágil, resistente y estratégica dispuesta a mostrar su resistencia física en cualquier prueba que se le presente; asimismo, dentro de su tribu espera asumir un rol de liderazgo ya que le gusta tomar decisiones y guiar a sus compañeros.

Si logra conquistar el ansiado premio final de dos millones de pesos, Avril tiene claro cuál será el siguiente paso: invertir para abrir su propio negocio y construir un futuro independiente y estable... pero antes de pensar en la recompensa, sabe que deberá sobrevivir a una de las competencias más exigentes de su vida, ¿lo logrará?

¿Cuándo y dónde ver Survivor México La Reliquia en Llamas?

Survivor México La Reliquia en Llamas tendrá transmisiones de lunes a viernes en un horario de 6:30 pm a 8:30 pm a través de la señal de Azteca UNO, en su sitio web oficial y en la plataforma de streaming Disney+, recuerda que es después de Acércate a Rocío, pero antes de MasterChef 24/7 para que la emoción no deje de continuar por la noche.

Survivor México La Reliquia en Llamas es conducido por Carlos Guerrero "Warrior", quien guiará cada una de las pruebas que los participantes deban enfrentar. ¡No te pierdas todos los encuentros que se hagan!

LISTA completa de los sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas

El 11 de julio se dieron a conocer a los primeros 4 sobrevivientes que se internarán en las playas de Survivor, mientras que el 12 se revelaron 8 nombres más que, sin duda, causaron furor entre los fanáticos de lo extremo; al final, el lunes 20 de julio salieron a la luz los últimos cuatro sobrevivientes que se apuntaron a la aventura.

La lista COMPLETA OFICIAL de los sobrevivientes es la siguiente: