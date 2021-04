Tefi Valenzuela confiesa que no ha recibido parte del pago acordado con Eleazar ‘N': “No me ha dado nada”

Platicamos en vivo con Tefi Valenzuela para saber si ya le llegó el primer depósito de Eleazar Gómez por reparación de daños.

Tefi Valenzuela confesó en exclusiva para nuestro programa Ventaneando que no ha recibido la primera parte del pago acordado con Eleazar ‘N’. La modelo se enlazó desde su natal Perú y reveló que todavía se encuentra en espera de los 140 mil pesos por parte del actor mexicano.

Además, la cantante expresó que no hay ningún depósito en su cuenta bancaria, tal como trascendieron algunos medios de comunicación.

Eso es mentira. Todavía no me ha dado nada. Acá tengo el baucher que está en ceros. No hay ningún depósito hasta esta hora, creo que tiene hasta las 12:00, pero hasta ahora no ha depositado nada

La intérprete de El Perdón no pierde la esperanza de que la transferencia se genere en el transcurso de este martes 6 de abril de 2021.

Quizás se está demorando horas en llegar porque a mi cuenta todavía no ha llegado nada. Solo tengo una cuenta en México, pero la verdad no ha llegado. De repente toma tiempo de un banco a otro, vamos a ver hasta el final del día

Por si fuera poco, Tefi Valenzuela también nos contó qué pretende hacer con el dinero del acuerdo reparatorio.

Me parece que no es nada porque uno de esos pagos se va a ir en pagar a los abogados que gasté, sin contar los pasajes para regresar a cada audiencia porque estaba trabajando entre Estados Unidos y México. Además, la terapia que corresponde por un año

Tefi Valenzuela continúa en terapia para superar la violencia por parte de Eleazar ‘N’

La modelo y cantante todavía continúa en terapia para superar la violencia a manos del actor de melodramas. Además, quiere mantenerse como una mujer fuerte para superar esta tormentosa situación.

Estoy haciendo coaching, estoy haciendo unas terapias también con la psicóloga, pero es un proceso

“Yo no me voy a poner a llorar ni a victimizar para que a la gente le dé pena. Estoy siendo una mujer fuerte. Estoy enfocándome en trabajar y en avanzar en mi vida. Lo más importante es no estar triste o deprimida, al contrario, seguir trabajando y esforzándome”, expresó la artista sobre seguir luchando por sus sueños.

¿Tefi Valenzuela ya perdonó a Eleazar ‘N’?

Además, Tefi refrendó que nunca otorgó el perdón a su ex, tal como lo aseguraron algunos medios de comunicación.

Yo nunca le di el perdón. Él tiene una libertad condicional, tiene que cumplir ciertas condiciones. En caso de que viole estas condiciones, volveríamos a alguna audiencia y se revisarían estas medidas. Vamos a ver qué pasa con el proceso

Por último, Valenzuela confesó que no estuvo de acuerdo con la disculpa pública que ofreció el intérprete de telenovelas.

Se les mandó un email porque tenían que haber hecho un acuerdo antes de sacar la disculpa y no tenía que haber sido por video, sino por conferencia de prensa, lo cual no hizo. Eso fue lo que el juez ordenó, pero él no lo ha cumplido

