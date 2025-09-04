Valentina Gilabert lanza FUERTE indirecta a Marianne Gonzaga. “No fue un error”

A 7 meses de que Marianne Gonzaga apuñaló 16 veces a Valentina Gilabert, ambas han regresado por completo a las redes sociales y han estado muy activas en los últimos días. Sin embargo, por primera vez luego de que su agresora salió de la cárcel, Valentina reaccionó negativamente a las publicaciones que ha hecho.

Marianne Gonzaga ha sido muy enfática en sus redes sociales en comunicar que aprovechará su “segunda oportunidad” para crear conciencia sobre cómo “los errores tienen grandes consecuencias”. También ha defendido su derecho a retomar su vida, incluyendo el contenido que hacía antes como influencer de moda y estilo de vida.

EXCLUSIVA: Marianne Gonzaga habla por primera vez sobre por qué agredió a Valentina Gilabert. “No voy a justificar” [VIDEO] Marianne Gonzaga rompe el silencio ante las cámaras de Ventaneando, tras ser liberada por su agresión en contra de Valentina Gilabert.

Valentina Gilabert arremete contra las declaraciones de Marianne Gonzaga

La modelo se había mantenido al margen de lo publicado por Marianne, hasta el miércoles 3 de septiembre. Decidió compartir en Instagram una historia parecida a la suya, e hizo un fuerte comentario que podría interpretarse como referencia a su agresora.

Valentina habló en sus ‘stories’ de Instagram sobre Mya, una mujer que también fue apuñalada en múltiples ocasiones, pero por su expareja hombre, quien era menor de edad como Marianne Gonzaga. “Tuvimos heridas muy parecidas y no se hizo justicia como debía”, escribió.

Relató que Mya está luchando porque cambie la ley en referencia a los delitos cometidos por menores de edad. Valentina aclaró que hablaba de esto porque el caso de Mya no fue tan viral como el de ella.

“Mya y yo no solo somos la prueba de que lo que nos hicieron no fueron ‘errores’ o ‘accidentes’. Somos la prueba de que se puede seguir adelante y buscar un cambio”, escribió la modelo.

En otra historia de Instagram, donde profundiza sobre el caso de Mya, Valentina menciona que “los adolescentes son conscientes de sus actos. ¡Y deben ser juzgados como adultos!”.

Valentina Gilabert también compartió uno de los mensajes de odio que recibe todos los días en sus redes sociales, donde justifican las acciones de Marianne Gonzaga y la atacan porque “destruyó una familia”. “¿Por qué tendría la culpa de empezar una relación con un hombre soltero?”, escribió, antes de reiterar que nada justifica la violencia.