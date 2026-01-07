¡Avísenle a Sebastián Lara que Rahmar lo está buscando por su carta a los Reyes Magos!
Rahmar nos compartió los ingredientes y su receta paso a paso para preparar un delicioso humus de espinaca y pollo frito. ¡Ojo al truco para dejar blandito el garbanzo! Además, nuestro querido chef compartió que busca a Sebastián Lara García del Estado de México, quien le tocó el corazón con su enternecedora carta a los Reyes Magos.