Así recordó Carmen Villalobos el ataque a una producción que grababa en Colombia
Durante una importante entrega de premios, Carmen Villalobos compartió reflexiones y reveló cómo vivió el ataque a la producción que grababa en Colombia.
A semanas del trágico ataque que cobró la vida de dos integrantes de la producción de una serie que se grababa en Colombia, Carmen Villalobos recordó el devastador momento. Luego de las reflexiones derivadas del ataque y las fallas en el equipo de seguridad, las grabaciones ya han sido retomadas. Aquí los detalles.