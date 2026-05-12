"¡De la patada!”, Cristian Castro habla de su presente amoroso y desmiente romance con Victoria Kühne

Cristian Castro rompió el silencio y reveló cuál es la verdadera relación que lo une a la productora musical Victoria Kühne. ¿Por qué se especuló sobre un noviazgo? Por otro lado, compartió cómo se encuentra en temas amorosos y habló de la incursión de su hija Rafaela en el modelaje. ¿Por qué no está bien su relación con su mamá, Verónica Castro? Esto contó el cantante.