"¡De la patada!”, Cristian Castro habla de su presente amoroso y desmiente romance con Victoria Kühne
Cristian Castro habló sobre su relación con Victoria Kühne, reveló cómo se encuentra en temas amorosos y habló de su relación con su mamá, Verónica Castro.
Cristian Castro rompió el silencio y reveló cuál es la verdadera relación que lo une a la productora musical Victoria Kühne. ¿Por qué se especuló sobre un noviazgo? Por otro lado, compartió cómo se encuentra en temas amorosos y habló de la incursión de su hija Rafaela en el modelaje. ¿Por qué no está bien su relación con su mamá, Verónica Castro? Esto contó el cantante.