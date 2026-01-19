¿Cuál es el estado de salud de Verónica Castro? ‘El Güero’ Castro lo aclara y reacciona al polémico episodio con Julio Iglesias

José Alberto ‘Güero’ Castro, hermano de Verónica Castro, quien reveló que Julio iglesias la habría tocado inapropiadamente hace años, reaccionó al ser cuestionado sobre el incómodo episodio que vivió su hermana y aplaudió la valentía con la que su hermana enfrentó al cantante español. Por otro lado, compartió cuál es el actual estado de salud de Verónica Castro tras darse a conocer de que habría sido ingresada de emergencia al hospital por dolores de columna.