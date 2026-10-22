¡Accidentada competición en el Exatlón! Revive los mejores momentos del 21 de octubre 2026

Los celestes brillaron en la Batalla Colosal y recibieron a Alejandro, su flamante refuerzo; los problemas llegaron para los escarlatas luego de que Alexis ganara la Medalla Transferible y los celestes enviaron a una escarlata al Duelo de Eliminación pese a una accidentada competición. ¡Revive los mejores momentos de Exatlón del 21 de octubre 2026!