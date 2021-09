FOTOS: ¡Tuvimos una semana muy mexicana en Quiero Cantar!

Cada concepto musical demostró su orgullo de ser mexicanos.

La semana estuvo llena de emociones en Quiero Cantar, pues tuvimos la presencia de una exparticipante que se prepaentó en el escenario para mostrar sus ganas de volver al reality; además, de que el miércoles tuvimos presentación de todos los participantes para cantarle a México.

Mariano inició la semana cantando una versión de ‘Aserejé’ que no fue muy aplaudida por los jueces, mientras que se lució al lado de Cynthia en el día patrio y remontándonos a las películas del Cine de Oro mexicano.

Kristal unió fuerzas con Roger y la presentación fue perfecta.

Kristal tuvo una de las mejores presentaciones de todo lo que va en el reality gracias a un número redondo con ‘Un mundo ideal’, donde la acompañó Roger y juntos hicieron un espectáculo digno de aplaudir.

Flor Rubio continúa constane en sus presentaciones y los jueces simplemente se han dedicado a corregirle algunos detalles que si toma en cuenta, puede ser de los conceptos más fuertes en Quiero Cantar.

Brissia nos sorprendió con su talento en Quiero Cantar.

Brissia ha regresado al nivel que ella misma se exigía en un inicio, y se ganó una calificación perfecta el miércoles con el tema ‘Cielo Rojo'.

Una de las sorpresas más fuertes de la semana fue ver de nuevo a Bella de la Vega en el escenario, lugar al que regresó para intentar convencer al público de que la apoyaran para estar de nuevo en Quiero Cantar.

Por su parte, una pareja que enfrentó problemas y no ha logrado superarlos son Curvy y Miguel Ángel, quienes incluso mostraron una falta de ensayo y desconcentración clara mientras cantaban ‘México lindo y querido'.

Sin duda las sopresas en este reality no paran y no hay semana que nos deje sin alguna noticia que no esperábamos. ¡No te lo pierdas de lunes a viernes y sigue apoyando a tu concepto favorito!