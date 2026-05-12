¡Explotó sin filtros! José Manuel Figueroa estalló contra Imelda Tuñón tras perturbadoras acusaciones
José Manuel Figueroa no se guardó nada y, sin filtros, explotó contra Imelda Tuñón tras el señalamiento de supuesto abuso contra Julián Figueroa.
José Manuel Figueroa explotó contra Imelda Tuñón tras el señalamiento de supuesto abuso contra Julián Figueroa y la retó a presentar pruebas. Además, José Manuel Figueroa explicó por qué buscará llegar hasta las últimas consecuencias legales contra Imelda Tuñón.