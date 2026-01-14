inklusion logo Sitio accesible
¿'La Trinidad del Pop’ se desmoronó? Kenia Os aclara por qué se enfrió la unión de Divas

Kenia Os rompe el silencio y aclara por qué sigue en pausa la esperada colaboración con Danna y Belinda y habla de su nueva era musical. ¡Checa lo que nos contó!

Kenia Os rompe el silencio y aclara por qué sigue en pausa la esperada colaboración con Danna y Belinda. Mientras tanto, Kenia Os calienta motores con una nueva era musical, más sexy y atrevida. ¿Cuál será la razón? ¿Peso Pluma la apoya? ¡Checa todo lo que nos contó!

