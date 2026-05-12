“Mi conciencia está tranquila”, Ludwika Paleta responde a polémicos señalamientos sobre presuntos actos satánicos

¡Puso un alto! Ludwika Paleta rompió el silencio sobre el polémico video de Saskia Niño de Rivera en el que supuestamente mencionan su nombre en señalamientos sobre presuntos actos satánicos, tal como habría ocurrido con Carmen Salinas. Además, reprobó el mal uso de los medios digitales y recordó incómodos episodios que ha vivido.