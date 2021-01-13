Margarita Mckenzie llegó al foro de Venga la Alegría y realizó una dinámica de honestidad con Laura G.

Margarita Mckenzie llegó al foro de nuestro programa Venga la Alegría para realizar una divertida dinámica de honestidad. Y es que, la directora de Recursos Humanos, ayudó a Laura G para mejorar sus dotes en la conducción.

Hoy tenemos un ejercicio que puede ser polémico, incómodo, pero sobre todo provoca crecimiento profesional…

Cynthia Rodríguez, Brandon Peniche, Horacio Villalobos y Anette Cuburu fueron algunos presentadores que pegaron papeles en la espalda de Laura G con un contundente ‘feedback’.

La querida regiomontana obtuvo varias recomendaciones como bailar reguetón, llenar el refrigerador del foro y seguir “haciendo trampa” en el juego de ‘Sin Palabras’.

Te puede interesar: Cynthia Rodríguez derrocha elegancia con minifalda de cuero y espectacular escote digno de una modelo.

Por si fuera poco, la mexicana presumió sus mejores pasos de reguetón junto a Cynthia Rodríguez, pues ambas bailaron hasta el piso con una pegajosa canción llena de sensualidad.

Una vez más, nuestra querida conductora demostró que posee talentos que pocas veces presume en la pantalla chica.

Al parecer, Laura G se llevó un momento muy fructífero con esta dinámica, pues prometió sobresalir en los siguientes meses.

Además, nuestra talentosa presentadora se comprometió a mejorar cada día para llevar el mejor entretenimiento a todos los televidentes mexicanos.

Además, durante su participación en la dinámica de honestidad, Laura lució hermosa de pies a cabeza, pues se enfundó en un extravagante traje con estampado de cebra.

La artista, de 35 años, dejó claro que es una completa reina de la elegancia y estilo, pues enamoró a los televidentes con su inusual vestimenta.

También te puede interesar:‘Contigo’ y ‘Bajo Cero': Danna Paola revela el nombre de las canciones de su nuevo disco ‘Knockout’.