Ninel Conde comparte su sentir luego de no ver a su pequeño en meses: “Es como meterme un cuchillo a la herida”.

Ninel Conde se presentó en un programa de espectáculos para revelar detalles de su próximo sencillo. Sin embargo, los reporteros no se resistieron a cuestionar al ‘Bombón Asesino’ sobre su vida íntima.

Y es que, la cantante toluqueña, rompió en llanto ante millones de televidentes, pues fue cuestionada sobre su polémica con Giovanni Medina.

Con la voz quebrada, la intérprete de ‘Tú No Vales La Pena’ dedicó bellísimas palabras a su pequeño Emmanuel, quien fue despojado de sus brazos.

“Extraño su olor, su voz, todo. Dios me lo mandó, pero tarde o temprano me lo va a regresar. Dios tiene sus planes y su propósito perfecto”, comenzó la estrella de televisión una serie de declaraciones que dieron vuelta dentro y fuera de las redes sociales.

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Además, la también actriz de melodramas, expresó que ahora intenta enfocarse en las cosas positivas de su vida.

He tratado de cuidar mi corazón en ese sentido. Es como meterme un cuchillo a la herida. Ya entendí que es un tema que he guardado para mí y para Dios…

“Solo Dios y yo sabemos lo que siente una mamá. Ya es casi un año sin verlo, pero sé que eso está en manos de Dios. Ahora trato de concentrarme en cosas positivas”, continúo la celebridad latina para millones de televidentes.

Por último, la cantante expresó que confía en Dios para mejorar todos los aspectos de su vida personal.

Ya pasé por la negación, por el enojo, por el hablar y por el hacer. Al final del día, solo me duele más. Confió en que mi hijito pueda tener a su mamá y a su papá porque los dos tenemos derechos

Ninel Conde se niega a hablar de su matrimonio con Larry Ramos

Además, la exactriz de la telenovela ‘Rebelde’ se negó a platicar sobre su noviazgo con el empresario Larry Ramos.

Recordemos que, el polémico colombiano fue acusado por incumplimiento de contrato hace algunos meses. Sin embargo, Ninel Conde se negó a brindar su postura sobre el controversial caso de Larry.

No tengo nada que decir. No soy vocera de nadie, solo de mi carrera. Yo ya tengo mis luchas. Ya es suficiente para cargar con las luchas de los demás. Son situaciones ajenas en mí que no fueron en mi tiempo

De ese tema no tengo nada que hablar ni nada que decir. Él no es figura pública. Yo sí te puedo hablar de mí. No me gusta hablar de costales ajenos

Por último, la cantante mexicana compartió que no descarta agrandar su familia con Larry.

Dios lo decidirá en su momento, si se puede o si no también. Lo más importante es disfrutar a mis hijos que tengo en la tierra

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