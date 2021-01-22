Brandon Peniche, Anette Cuburu y Flor Rubio fueron victimas de los bloopers del Capi Pérez. (VIDEO)

El Capi Pérez llenó de alegría y diversión nuestro foro de Venga la Alegría con los bloopers de esta semana. Nuestro querido comediante notó algunos errores que cometieron Brandon Peniche, Kristal Silva, Anett Cuburu y hasta el atleta Ernesto Cázares.

Flor Rubio tampoco se salvó esta semana, pues lanzó divertidas frases en la ‘Zona de Espectáculos’ que el Capi imitó a la perfección. Con una peluca ondulada y una blusa rosa, el hidrocálido emuló a la famosa periodista.

“Anette Cuburu es una mujer que ama su trabajo y que ama esta empresa, hasta tiene unos rituales bastante extraños”, expresó posteriormente El Capi para dar paso a los bloopers de la presentadora de 46 años.

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Kristal Silva no pasó desapercibida, pues también fue imitada con una peluca negra en medio de muchos strippers. La tamaulipeca fue emulada perfectamente por Pérez, quien arrancó muchas carcajadas entre los televidentes.

“Brandon Peniche es un tipazo, pero cuando se confunde como que se pone de malas”, compartió nuestro comediante antes de introducir los bloopers del hijo de Arturo Peniche.

Y es que, el esposo de Kristal Cid, mostró su enojo durante una de las dinámicas del programa. El momento no pasó por alto para El Capi, quien se burló de su colega a nivel nacional.

El Capi Pérez imita al campeón más querido de México Ernesto Cázares

Esta semana, el foro de nuestro programa Venga la Alegría se engalanó con la presencia del atleta Ernesto Cázares. El veracruzano vivió grandes momentos en compañía de nuestros conductores, pues hasta tomó una clase de yoga junto a Alejandro Maldonado.

El Capi tomó las cosas más divertidas de la mencionada clase de yoga para imitar al famoso participante de Exatlón México.

Tabata Jalil se le unió a Ernesto Cazares, pues ambos sacaron carcajadas mientras alimentaban su alma y se relajaban en nuestro programa Venga la Alegría.

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