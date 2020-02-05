Manuel José, supuesto hijo de José José, no reconoce hijo

El joven cantante Manuel José vuelve a estar en la mira de los medios, tras la conferencia de prensa que ofreció en el Teatro Metropolitan. El supuesto hijo de José José habló sobre su situación con los descendientes legítimos del Príncipe de la canción y sobre su supuesto hijo al que no reconoce.

Yo pido un respeto, un límite hacia mi vida privada y a mi vida íntima. Lo que quiero resaltar es mi carrera artística con mi talento y mi voz

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Brayan Fanier Álvarez Rojas, nombre real de Manuel José, no quiso aclarar la situación de su supuesto hijo al que no reconoce, al parecer se está repitiendo la historia que vivió con José José. Además fue cuestionado sobre si aceptaría hacerse otra prueba de ADN con José Joel y esto fue lo que dijo:

Si se da la oportunidad, la situación legal, no tengo ningún problema en hacerlo

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Manuel José insistió en no declarar más al respecto sobre su hijo, pues son “dos temas diferentes” y pertenecen a su vida privada, a lo que rápidamente los reporteros dijeron que no hablarían más de José José por ser parte de su vida íntima.

No, tampoco. Es que José José va a estar siempre ligado a mí y yo por qué lo tengo que ignorar de mi vida

AQUÍ LAS DECLARACIONES COMPLETAS:

¡Tremendo zafarrancho se generó en la conferencia de prensa de Manuel José, supuesto hijo de José José! #VLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/EnlhulvL3d — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) February 5, 2020

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