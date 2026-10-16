Venga La Alegría | Programa 16 de octubre 2026 Parte 1 | Seguimiento al estado de salud de Laura Bozzo, lo de Mane en La Granja VIP y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 16 de octubre 2026, parte 1: Laura Zapata confesó por qué rechaza a Yolanda Andrade, Alfredo Adame reaccionó a los supuestos problemas económicos de Laura Bozzo, el parte médico de hoy 16 de octubre 2026 del estado de salud de Laura Bozzo, Chiquis revela qué le falta para ser feliz, el reportaje de Víctor Landeros y una espectacular ofrenda hecha de cera de abeja.

También, El Challenge, jugamos 5 x 3, una pasarela de moda urbana, la receta de lomo al trapo y lo que dijo Fato sobre componer para Luis Miguel. Además, el resumen más completo de La Granja VIP del 15 de octubre 2026. ¡Venga La Alegría!