Venga La Alegría | Programa 16 de octubre 2026 Parte 2 | ¡Las sábanas inquietas de La Granja VIP y mucha diversión!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 16 de octubre 2026, parte 2: Karla Zapién explica su demanda por abuso contra Hugo Stiglitz, Itatí Cantoral reveló si volvería a trabajar con Thalía en una telenovela, una imperdible función de Impro Lucha y las Huellitas Informativas con Lauro.

También, el resumen del Exatlón del 15 de octubre 2026, el revuelo que provocaron las sábanas inquietas en La Granja VIP, lo que Los Niños Preguntan, el reportaje de Samantha Núñez y Miss Alegría Plus. Además, jugamos Sin Palabras y mucha diversión festejando el Día del Jefe. ¡Venga La Alegría!