Caso Jonathan Meléndez: esto fue todo lo que sucedió durante la audiencia inicial

El caso de Jonathan Meléndez ha conmocionado a todo México. El tecladista de Camilo Séptimo fue privado de la vida junto a su familia. A escasos días del lamentable homicidio, finalmente se llevó a cabo la primera audiencia, misma que concluirá el próximo miércoles a las 9:00 a.m., será entonces cuando se dé a conocer si los implicados permanecen bajo prisión. Esto es todo lo que se sabe.