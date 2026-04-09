Venga La Alegría | Programa 9 de abril 2026 Parte 1 | Las reacciones al aniversario luctuoso de Julián Figueroa, Laura Bozzo estalla ante los medios y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 9 de abril 2026, parte 1: Maribel Guardia y José Manuel Figueroa recuerdan a Julián Figueroa en su aniversario luctuoso, Laura Bozzo explota contra los reporteros, Eduardo Yáñez acude a audiencia tras acusaciones de robo, Julio Preciado explica su estado de salud previo a su presentación en el Auditorio Nacional y el reporte completo desde el penal de La Pila sobre el caso de Alberto ‘N’, ‘El Patrón’.

Además, Cecilio López nos enseñó a decorar relojes con botones, la receta de rollitos de bistec, José Manuel Figueroa habló del pleito con su tío y encabezó la misa por Joan Sebastian en Juliantla. También, la millonaria donación de Kenia Os, el cambio de imagen en El Escuadrón de la Belleza, un prometedor imitador de Michael Jackson, el reportaje de Víctor Landeros y jugamos Infiltra2. ¡Venga La Alegría!