"¡Me dan ganas de mentárselas!”, Sheyla responde fuerte a las críticas por su peso

Harta, cansada y sin ganas de callarse, Sheyla explotó ante los ataques que recibe en redes sociales sobre su cuerpo. Revela que, aunque ha buscado opciones para bajar de peso, no busca agradar a nadie. ¿Sheyla se considera la ‘Adele mexicana’? Esto contestó ante las comparaciones con la cantante británica.