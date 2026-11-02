“Hay cosas que terminan”; José Eduardo Derbez rompe el silencio tras anunciar su ruptura con Paola Dalay
Días después de anunciar su separación con Paola Dalay, José Eduardo Derbez habla sobre los motivos de la ruptura y una posible reconciliación.
A escasos días de haber anunciado su separación con Paola Dalay, José Eduardo Derbez se dirige a la prensa y habla sobre los motivos detrás de la ruptura, además de compartir que su relación con su hija no cambiará: “El punto es mejorar las cosas, no volver a repetirlas”. Si bien la noticia apenas se dio a conocer, el actor descarta por completo una reconciliación, especialmente ahora que han comenzado a surgir rumores de un nuevo noviazgo entre la creadora de contenido y el futbolista César Romo. Por su lado, Victoria Ruffo se mantiene al margen de la separación: “Es una decisión de pareja”, señaló, y asegura no haber estado al tanto de la separación, hasta ahora.