“Hay cosas que terminan”; José Eduardo Derbez rompe el silencio tras anunciar su ruptura con Paola Dalay

A escasos días de haber anunciado su separación con Paola Dalay, José Eduardo Derbez se dirige a la prensa y habla sobre los motivos detrás de la ruptura, además de compartir que su relación con su hija no cambiará: “El punto es mejorar las cosas, no volver a repetirlas”. Si bien la noticia apenas se dio a conocer, el actor descarta por completo una reconciliación, especialmente ahora que han comenzado a surgir rumores de un nuevo noviazgo entre la creadora de contenido y el futbolista César Romo. Por su lado, Victoria Ruffo se mantiene al margen de la separación: “Es una decisión de pareja”, señaló, y asegura no haber estado al tanto de la separación, hasta ahora.