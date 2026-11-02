¿No lo invitaron? ¡Arturo Carmona revela por qué no fue al baby shower de su hija Melenie!

Pese a los rumores desatados en redes sociales, Arturo Carmona aclara que no estuvo presente en el baby shower de su hija Melenie debido a que era una fiesta exclusiva para mujeres, ya que así se acostumbra en el norte del país. Sin embargo, no descartó organizarle otra fiesta a su hija con más integrantes de la familia. Eso sí, prefirió no dar detalles sobre el nombre que han elegido para la pequeña.