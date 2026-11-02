¿No lo invitaron? ¡Arturo Carmona revela por qué no fue al baby shower de su hija Melenie!
Arturo Carmona comparte los motivos por los que no estuvo presente en el baby shower de su hija Melenie.
Pese a los rumores desatados en redes sociales, Arturo Carmona aclara que no estuvo presente en el baby shower de su hija Melenie debido a que era una fiesta exclusiva para mujeres, ya que así se acostumbra en el norte del país. Sin embargo, no descartó organizarle otra fiesta a su hija con más integrantes de la familia. Eso sí, prefirió no dar detalles sobre el nombre que han elegido para la pequeña.