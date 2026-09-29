¿Denisse de Kalafe ft. Bad Bunny? ¡La artista quiere una colaboración con el reguetonero!

Denisse de Kalafe visitó la Ciudad de México para ofrecer un show en La Maraka. Las cámaras de Ventaneando hablaron con la artista, quien se declaró fan del género urbano y confesó que le encantaría poder hacer una colaboración con Bad Bunny: “Me encanta, me súper encanta. Es un fenómeno del reguetón”; aseguró. La intérprete de “Señora, Señora” también nos habló sobre el proceso para recuperar los derechos de autor precisamente de este éxito internacional.