“Sí he hablado con Vicente”; Majo Aguilar revela si será parte del próximo volumen de “Tributo al Rey Con Banda”

Majo Aguilar comparte que mantiene una gran relación con la Dinastía Fernández y revela que ha estado en contacto con Vicente Fernández Jr. para ser parte del Volumen III de “Tributo al Rey Con Banda”. Por su lado, Ramón Fernández no descarta la posibilidad de hacer una colaboración con la cantante y aplaude el dueto inédito entre su abuelo, Vicente Fernández, y Joan Sebastián que se acaba de lanzar en el Volumen II.