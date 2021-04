Alejandra Guzmán reacciona a las acusaciones de abuso en contra de Enrique Guzmán: “Pongo las manos al fuego por mi padre”.

La rockera invitó a Frida Sofía a tomar terapia y acercarse a ella para poder aclarar la situación que atraviesan como familia que son.

Después de que Frida Sofía reveló que su abuelo Enrique Guzmán la había “manoseado” desde que tenía cinco años, la familia Guzmán de inmediato se vio en el ojo del huracán.

“Siempre fue muy abusivo, mira me pongo a temblar por qué tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo. Me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas, me manoseó”, contó Frida Sofía a Gustavo Adolfo Infante.

“Nunca la he tocado con mis manos”: Enrique Guzmán se defiende de las acusaciones de abuso de Frida Sofía.

Las declaraciones de la hija de Alejandra Guzmán de inmediato provocaron que su tío Luis Enrique Guzmán asegurara que la joven estaba mintiendo y que padre es un ‘caballero’.

Tras la declaración del Luis Enrique, Frida Sofía usó sus redes sociales para recordarle los abusos que su padre cometió en contra de Silvia Pinal, quien no sólo sufrió abusos verbales, sino físicos.

Alejandra Guzmán y Frida Sofía remecen las redes sociales después de su primera demostración de amor tras meses de peleas, pero no todo fue miel sobre hojuelas.

Quien también salió a hablar fue el padre de Frida Sofía, Pablo Moctezuma. En entrevista con el periodista antes mencionado, señaló que desconocía los abusos que Enrique Guzmán hizo en contra de su hija siendo una niña y que de haberlo sabido antes, la historia hubiera sido otra. Contrario a la familia Guzmán, Moctezuma dijo estar del lado de su hija a quien le cree al 100 por ciento.

La declaración que faltaba era la de Alejandra Guzmán, quien primero optó por lanzar un comunicado de prensa, pero después de pensarlo compartió un video en sus redes sociales donde dijo estar dispuesta a poner las manos al fuego por su padre, mientras que a su hija la invitó a tener un acercamiento y a tomar terapia.

Frida Sofía reveló por qué rompió toda comunicación con la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas.

“Como madre he hecho todo lo que he podido para ayudar a mi hija, para acercarme a ella, sin la necesidad de cámaras y de los medios”, se le escucha decir a Alejandra Guzmán y sigue: “… Es delicado, es muy triste ver a mi padre comprender por lo que está pasando, porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases, que no son justas y te ofrezco Frida arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar, yo sé que podemos, te ofrezco mi corazón y todo mi amor porque yo te parí”.

La intérprete de “Reina de Corazones” pidió a los medios de comunicación mantenerse al margen de este problema familiar e invitó a su hija a acercarse a ella.

Entérate en fotos: Frida Sofía respondió a las polémicas declaraciones de su abuelo, Enrique Guzmán.

“A todos los medios les pido que comprendan que esto es un asunto familiar, un asunto delicado y que pongo las manos en el fuego por mi padre, que me ha dado y enseñado a trabajar y es un ejemplo para mí, es un gran hombre, gracias a todos y por favor Frida, acércate”, así finalizó su video.

Tras las declaraciones de Alejandra Guzmán, Frida Sofía se limitó a repostear una imagen de un usuario que dice: “Llaman loca a la víctima, cuando claramente está lastimada, por eso ahora la entiendo. La loca es la mamá drogadicta que antepone a un cabr** que a su hija”.

Este escándalo familia parece que no tiene fin, al menos, eso es lo que ha dejado ver Frida Sofía al confirmar dos comentarios de sus seguidores.

Frida Sofía y Alejandra Guzmán: crónica de una reconciliación ¿imposible de lograr?