¿Está usando sus ganancias como influencer? Marianne Gonzaga ya está pagando el daño a Valentina Gilabert

Aunque ya ha pasado más de un mes de que Marianne Gonzaga salió de prisión tras apuñalar 15 veces a la modelo Valentina Gilabert, el caso se ha reavivado en los últimos días y por diferentes razones.

En exclusiva para Ventaneando, se dio a conocer que Marianne Gonzaga ya está pagando económicamente el daño que ocasionó a Valentina.

Marianne Gonzaga ya está pagando económicamente a Valentina Gilabert

Desde finales de julio, Marianne Gonzaga salió de la cárcel en un régimen bajo custodia. Además de permanecer en vigilancia de las autoridades y cumplir con una serie de requisitos específicos como continuar sus estudios, debe reparar económicamente el daño que le causó a Valentina Gilabert.

Ventaneando pudo entrevistar de manera exclusiva a la modelo y a su padre, Ernesto Gilabert, quien confirmó que la influencer ya saldó una parte de la reparación del daño. “Ya hubo una condena, ya se declaró culpable de lo sucedido, hubo una parte de la reparación del daño que ya fue pagada”, aseguró ante las cámaras.

Marianne Gonzaga ha retomado su vida como creadora de redes sociales, donde ha agradecido en múltiples ocasiones la “segunda oportunidad” que recibió. Ha comenzado a publicar su día a día y ha preguntado a sus seguidores qué tipo de contenido les gustaría ver.

La influencer fue criticada hace unos días por dar a conocer los precios que estableció para sus colaboraciones con marcas. Ofrece tarifas de 17,500 pesos por publicar una historia en Instagram con el producto o servicio de una marca, y uno de sus paquetes alcanza los 120,000 pesos.