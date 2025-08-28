Los exorbitantes precios que Marianne Gonzaga exige para colaborar con marcas. Esto cobra tras salir de la cárcel

Hace unos días Marianne Gonzaga regresó oficialmente a las redes sociales, agradeciendo la “segunda oportunidad” que la vida le dio y con la promesa de que su historia sirva como testimonio de que las acciones tienen consecuencias. Como parte de este regreso, en su cuenta oficial de Instagram anunció los nuevos precios de sus colaboraciones con marcas.

La influencer pasó 5 meses en prisión tras haber apuñalado más de 10 veces a la modelo Valentina Gilabert. Hace un mes quedó en régimen de libertad bajo custodia y, en éste, puede hacer uso de sus redes sociales como antes.

EXCLUSIVA: Marianne Gonzaga habla por primera vez sobre por qué agredió a Valentina Gilabert. “No voy a justificar” [VIDEO] Marianne Gonzaga rompe el silencio ante las cámaras de Ventaneando, tras ser liberada por su agresión en contra de Valentina Gilabert.

Marianne Gonzaga cobra hasta 120,000 pesos por paquetes de colaboraciones con marcas

Desde su perfil de Instagram es posible acceder a una cuenta de Linktree que te redirige a su portafolio y kit para colaboraciones. Aquí, Marianne Gonzaga explica cuánto cobra a las marcas por dar un espacio en redes para sus productos y servicios.

La influencer ofrece distintos servicios, como publicar fotos ‘aesthetic’ de productos, hacer ‘unboxing’ para sus seguidores, probarse ropa y usar los productos, por mencionar ejemplos.

Crédito: Captura

Los precios parten desde 17,500 pesos por publicar una historia en Instagram y 20,000 pesos por una historia en TikTok. Los reels en Instagram tienen una tarifa de 27,000 pesos, y tanto los posts en TikTok como Instagram cuestan 30,000 pesos. Un set de 13 stories lo cobra en 40,000 pesos.

Si como marca quieres que Marianne asista a tu evento, te podría costar 8,000 pesos.

Marianne Gonzaga también ofrece paquetes de contenido relacionado con marcas. El más económico es un paquete con una historia, un reel y un TikTok, con valor de 68,000 pesos. Por el contrario, su paquete más costoso alcanza los 120,000 pesos; ofrece un TikTok, un reel, un set de historias, contenido pautado y exclusividad con marca por 20 a 30 días.

Para los emprendimientos chicos, la influencer da la opción de trabajar mediante intercambio de productos.

Marianne Gonzaga asegura haber trabajado con empresas como Amazon, H&M y Bayer. También explica que tiene 2 años de experiencia con la creación de contenido y que su especialidad en la actualidad son los productos relacionados con la maternidad.