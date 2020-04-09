Murió el papá de Armando González ‘El Muñeco’, tras varios días hospitalizado; ‘Dios necesitaba un guerrero’, dijo.

El modelo Armando González “El Muñeco”, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, luego de que se confirmara la muerte de su padre, don Ezequiel González, quien llevaba varios días internado en un hospital del sur de la Ciudad de México.

La lamentable noticia fue dada a conocer por el propio Armando, quien utilizó su cuenta de Facebook para compartir su sentir ante la gran pérdida que enfrentan él y su familia:

En el cielo Dios necesitaba a un guerrero y le llamó a mi papá, él ahora se encuentra ante la presencia de Dios

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Con estas palabras, Armando rindió homenaje a su padre, a quien recordó como un hombre de grandes enseñanzas:

Hay que recordar que Dios siempre estuvo presente en sus palabras y en sus enseñanzas de vida para cada uno de nosotros

Asimismo, detalló que su papá fue un ser lleno de fe y agradeció el apoyo de todos sus seguidores y familiares.

Ezequiel tuvo a Dios en su corazón y ahora Ezequiel ya está en el corazón de Dios, gracias a todos por sus oraciones

Lorena Herrera envía condolencias

Tras lo ocurrido, la actriz Lorena Herrera, quien fue pareja por varios años de “El Muñeco”, envió en Instagram un sentido mensaje para la familia González.

Mi más sentido pésame para toda la familia González. Mandándoles todo mi amor, y que sepan que están en mis oraciones para la pronta recuperación de todos en esta terrible enfermedad! Y que llegue la pronta aceptación de la partida de su padre don Ezequiel González, que fue un gran ejemplo de vida y que ya está en un mejor lugar que éste! POR SIEMPRE EN MI CORAZÓN Y CUENTAS CON MI APOYO MI MUÑECO (sic)

Cabe señalar que la semana pasada Armando anunció que sus papás y su hermano habían sido diagnosticados con Covid-19.

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Mantener la calma

Vale la pena recordar que la tasa de mortalidad que presenta el coronavirus es en promedio de 6% a nivel mundial, esto de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La cifra de víctimas mortales por el Covid-19 que se ha mencionado del 12% corresponde a Italia que fue el foco del brote en Europa. Por ello, es importante mantener la calma ante esta enfermedad global.