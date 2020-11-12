Celia Lora habla en exclusiva sobre la posibilidad de que interprete a ‘Doña Inés’ en el ‘Cuarentenorio Cómico’.

La desinhibida modelo Celia Lora podría interpretar a una beata en teatro, ahora que fue invitada para dar vida a Doña Inés en el Cuarentenorio Cómico.

Al respecto, la joven influencer compartió a Ventaneando que le emociona la idea de trabajar junto a Daniel Bisogno.

Pues sí, pero a ver qué pasa, a ver si acabo ahí con Daniel (Bisogno), estaría muy padre trabajar juntos, a ver qué pasa, yo ya dije que sí, a ver qué dice Dios, estaría padre y muy divertido

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Por otro lado, Celia Lora compartió que, desde su punto de vista, siempre ha tenido la misma forma de ser y mucho tiene que ver con la educación que recibió desde pequeña, sobre todo por su abuela materna.

Yo creo que siempre fui igual y creo que tiene mucho que ver la manera de cómo me educaron mis papás y mi abuela, que nunca me dijeron ‘tú vas a estudiar esto’, o sea, me dejaron ser y yo creo de desde ahí tiene mucho que ver mi personalidad

Asimismo, confesó que en algún momento tuvo la intención de ser cantante como su famoso padre, el rockero Alex Lora.

Es muy chistoso porque sí, pero luego dije ‘no porque mi papá realmente no tiene vida, su vida es eso’, es decir, no tiene unas vacaciones o algo así, y yo dije ‘no cómo crees’

Finalmente, Celia Lora afirmó que disfruta lo que ha hecho en su vida y el éxito que ha alcanzado con su atrevida manera de ver la vida.

No me quejo y soy muy feliz en lo que hago, por los programas en los que he estado y la gente que he conocido

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