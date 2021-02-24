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El Chef José Ramón Castillo nos adelanta detalles de la semifinal de MasterChef México. (VIDEO)

El juez de la cocina más famosa de México reconoce el crecimiento de los participantes a lo largo de esta temporada del reality.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

La gran final de MasterChef México está a la vuelta de la esquina, pero antes de eso viene una reñida semifinal, acerca de la que el Chef José Ramón Castillo adelantó los detalles a Ventaneando.

De acuerdo con el juez, en el próximo episodio de la cocina más famosa de México, los cocineros trabajarán con chorizo negro, morcilla y quien será la encargada de asesorarlos será Carmen Miranda, campeona de la temporada pasada del concurso y que actualmente se encuentra en Francia.

Masterchef es una cantera que te cambia la vida, si realmente tomas la oportunidad, te abre puertas a nivel mundial, no solo se ve en la Ciudad de México, se ve en todos lados, muchas personas llaman y dicen ‘yo quiero a esta persona en mi lugar’

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El Chef José Ramón Castillo reconoce el esfuerzo de los participantes

El juez de la cocina más famosa de México reconoce el crecimiento de los participantes a lo largo de esta temporada del concurso y considera que la técnica de los participantes se ha ido depurando poco a poco, pues hay cocineros que fueron de lo "rupestre" a lo profesional con humildad.

MasterChef México ya tiene a su primera finalista que es Adriana, pero en el próximo episodio se descubrirá quiénes serán sus rivales en la lucha por ganar el concurso.

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