Chiquis Rivera reacciona en contra de las personas que la critican en redes sociales por su físico.

A Chiquis Rivera le tiene sin cuidado el tamaño de sus curvas y le responde a quienes la atacan en redes sociales por sus medidas.

Te puede interesar:

Se reporta el fallecimiento del actor Xavier Ortiz, quien fuera integrante del popular grupo Garibaldi.

Soy un size cuatro, no soy un size dos, la verdad. No me gustaría, o sea, cada quien tiene lo suyo. Yo me siento bien, obviamente quiero mejorar, me quiero sentir mejor, me quiero ver mejor y por eso estoy haciendo ciertas cosas, pero realmente me siento muy bien, porque yo sé quién soy en mi corazón

La cantante reveló que ya tiene experiencia en esto, pues recordó que lo vivió con su madre, Jenny Rivera.

Estoy un poco curtida en esto, lo viví con mi mamá también, se metían con ella y no soy la primera, ni la única, ni la última... cuando yo entendí eso, no me representó algún problema

Sin embargo, hace un par de días no aguantó y estalló en redes sociales por las críticas tras lamer la suela de sus tenis nuevos.

También te puede interesar:

Lupillo Rivera aseguró que se borraría el tatuaje que se hizo de Belinda solo si una mujer se lo pide.

No sean tan ignorantes, es mi vida y no’más para que sepan, sí los desinfectamos antes de. Ya déjenme vivir mi pu… vida. Si me dio Covid, am sorry

Chiquis Rivera habló sobre su reconciliación con Lorenzo Méndez y aseguró que enfrentar juntos el Covid-19 los unió más.