Lupillo Rivera aseguró que se borraría el tatuaje que se hizo de Belinda solo si una mujer se lo pide.

Lupillo Rivera aseguró en entrevista exclusiva con Ventaneando que no descarta la posibilidad de borrarse el tatuaje que se hizo del rostro de Belinda, luego de que sostuvieron un breve romance.

Yo tengo una promesa, yo di mi palabra y la palabra la tengo bien empeñada y para que me hagan cambiarla es muy difícil, pero también tengo que respetar y darle el honor y darle la honra a la persona que esté a mi lado, entonces, si la muchacha algún día me dice ‘hazme el favor’, pues me lo voy a tener que quitar

Te puede inteteresar:

Se reporta el fallecimiento del actor Xavier Ortiz, quien fuera integrante del popular grupo Garibaldi.

Lupillo Rivera aseguró que el tiempo que estuvo al lado de Belinda fue muy grato y aseguró que le desea la mejor de las suertes ahora que tiene un romance muy abierto con el cantante Christian Nodal.

Yo no sé qué hayan comentado ni nada (sobre su relación con Belinda), pero lo que te puedo decir es que fue un tiempo muy grato de vida y ahorita cada quien está por su lado y se está divirtiendo a su manera y yo, la verdad, le deseo la mejor suerte a ella y él, a Belinda y Nodal, con mucho respeto, no tengo nada que decir de ninguno de los dos

Aprovechando la plática, Lupillo Rivera desmintió los rumores que señalan que tiene una relación amorosa con una joven de nombre Jocelyn López.

Yo ni conozco a esa muchacha, cuando salió el chisme, me habló mi equipo y me dijo ‘ahí salió una muchacha que es tu novia y dije ‘¿quién?’ y entonces me metí a Instagram, lo bueno es que está bonita

Sin embargo, no quiso adelantar si ya tiene a una mujer que ocupe su corazón. “No quisiera adelantar nada de eso hasta el momento, yo prefiero esperarme”, destacó.

Lupillo Rivera responde en EXCLUSIVA si ha pensado en quitarse el tatuaje del rostro de Belinda que se hizo en el brazo.

También te puede interesar:

Exclusiva: Alejandra Guzmán demandó a Larry Ramos, novio de Ninel Conde, por incumplimiento de contrato.