Mamá de Geraldine Bazán deja atrás el maltrato psicológico que sufrió su hija y desea felicidad a Irina Baeva y Gabriel Soto.

Rosalba Ortiz parece ya no estar enojada con lo que su exyerno le hizo a Geraldine Bazán y ahora tiene los mejores deseos para él y la rusa en su futuro matrimonio.

La mamá de Geraldine Bazán deja atrás el maltrato psicológico que sufriera su hija por la infidelidad de Gabriel Soto, ya que ahora solo tiene los mejores deseos para la pareja que está por contraer matrimonio.

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Rosalba Ortiz se muestra tranquila y sin rencores

Doña Rosalba Ortiz considera que Dios sabe "lo que quita y pone en la vida", así que no guarda rencor contra su exyerno y su nueva pareja, la rusa Irina Baeva.

Las palabras convencen, pero los hechos arrastran. Yo siempre lo he dicho, dios sabe donde da y reparte y a quien quita y a quien pone, así es que muchas felicitaciones, que tengan muchos hijos o hijas y que sean muy felices, se los digo sinceramente

La abuelita de Elisa Marie y Alex Miranda aseguró que su hija ya encontró su verdadera vocacion y felicidad que son sus hijas, quienes son sanas, bellas y felices.

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