Fernando del Solar no es antivacunas, pero dice que no está listo para recibir la del Covid-19.

Aunque no se declara antivacunas, Fernando del Solar confesó no sentirse listo para vacunarse por ahora contra el Covid-19 y en exclusiva nos revela sus razones.

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Primero no soy un antivacunas en absoluto, la vacuna de la influenza yo me la puse, la vacuna contra la neumonía también me la puse, tengo mis dudas con esta última vacuna del Covid. Son mis dudas y no estoy diciendo ni que no, ni que sí, simplemente todavía no me decido, porque de repente escuchó noticias donde hay muchísimos efectos secundarios y que todavía le faltan hacer pruebas a la vacuna y por otro lado, escucho ‘hay que ponérselas porque eso es lo que nos va a salvar’

Por esas razones, el famoso conductor no ha podido tomar una decisión definitiva al respecto de la vacuna.

De repente me siento mareado por estas dos conciencias, quiero lo mejor para mí y por ende para toda la familia, entonces simplemente todavía no me decido, estoy en un momento de indecisión. Es simplemente eso, si ahora me lo preguntas ‘¿ya te las vas a poner?’, te digo no, aguántame, pero no estoy diciendo de ninguna manera que no, estoy pidiendo, dame tiempo para pensar, porque en este momento no estoy seguro de creer que esa sea la mejor solución

Fernando del Solar habló de su experiencia con la comunidad médica, quienes le han dado su opinión al respecto.

La comunidad médica o al menos las personas con las que yo he tratado, doctores y vaya que he tratado muchos, también tienen esta duda

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En otros temas Fernando asegura, que él y su pareja Ana Ferro, no tienen intensiones de tener hijos pero no descartan llegar al altar.