Daniel Peralta, amigo de Karla Luna, fue testigo de una de las infidelidades que Américo Garza cometió.

Los testimonios en contra de Américo Garza y Karla Panini siguen saliendo a la luz, ahora es Daniel Peralta quien fue amigo y maquillista personal de la fallecida Karla Luna, quien revela en exclusiva para Ventaneando un episodio más de infidelidad de Américo, según él, estando Karla Luna embarazada de una de sus hijas, Américo salió ya con otra mujer.

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Daniel recuerda cómo conoció a Luna y estuvo presente en sus últimos tres años de vida, un tiempo que les sirvió para forjar una gran amistad, pero antes de esto, él conoció a Américo cuando salía con una de las amigas de Peralta.

¡Maquillista de Karla Luna revela en EXCLUSIVA la infidelidad de Américo Garza, mucho antes de andar con Karla Panini!

Este señor salía con una amiga mía en ese momento, y en ese momento Karla Luna estaba casada con él, no recuerdo bien si estaba embarazada de Victoria o de Sara… Era de una de las dos y me acuerdo de que una vez me dijo mi amiga que iba venir con el que estoy saliendo

En ese momento Daniel le preguntó de quién se trataba y ella mencionó el nombre de Garza y reafirmó que era el esposo de Karla Luna.

Tiempo después, Peralta le confesó a Karla lo que había visto tiempo atrás en el que involucraba a su esposo y la infidelidad que este cometió en su matrimonio; sin embargo, esto no molestó a la comediante y lo tomó como algo pasajero.

Pero Daniel también destapa que Américo Garza lo amenazó hace tiempo por criticar públicamente la postura y creencia religiosa de Karla Panini, según dice, fue en una boda en donde Américo lo confrontó y amedrentó.

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Uno de los momentos más difíciles para Daniel Peralta fue haber sido el maquillista de Karla Luna en su funeral, pues ver a una de sus más grandes amigas sin vida fue algo fuerte para él.

